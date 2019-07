Griezmann, si apre il caso. Adesso è guerra tra Atletico e Barcellona

Griezmann, il caso è aperto. È guerra tra Atletico Madrid e Barcellona, e adesso il futuro del fantasista francese non appare più chiaro

Il futuro di Antoine Griezmann rischia di complicarsi in maniera piuttosto inaspettata. Dopo l’annuncio di fine campionato in cui fece capire di voler lasciare l’Atletico Madrid, il suo destino sembrava con la maglia del Barcellona. Soltanto che i blaugrana stanno temporeggiando troppo per presentare l’offerta necessaria (ovvero il valore della clausola) ai Colchoneros, e così tutto è cambiato nuovamente.

Le recenti parole di Bartomeu hanno infastidito non poco la società madrilena, che per tutta risposta ha convocato il giocatore per la ripresa degli allenamenti. Pugno di ferro, quindi, da parte dell’Atletico. Il messaggio è più che chiaro: o il Barcellona si presenta con un assegno del valore della clausola, o Griezmann non andrà nella città catalana. Il caso è ufficialmente aperto.