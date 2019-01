Nome nuovo in attacco per il Milan. I rossoneri cercano un esterno offensivo e puntano su Arnaut Danjuma Groeneveld del Club Brugge

Gonzalo Higuain non è stato convocato da Rino Gattuso per la sfida di domani a Genova contro il Genoa e quella contro la Juventus in Supercoppa è stata la sua ultima partita con la maglia rossonera addosso. Il Pipita è ormai vicino al trasferimento al Chelsea e probabilmente già nella giornata di domani, al massimo martedì, volerà a Londra per ultimare le pratiche. Il Milan è vicino a Piatek ma secondo La Gazzetta dello Sport vuole anche Arnaut Danjuma Groeneveld, 21enne di proprietà del Club Brugge già nel giro della Nazionale maggiore olandese.

L’esterno d’attacco potrebbe essere una nuova scommessa, dopo Paquetá. Un altro classe ’97 per i rossoneri che devono sempre far fronte ai limiti imposti dalla Uefa. La rosa del futuro sarà all’insegna della linea verde, così come dichiarato a chiare lettere dai dirigenti rossoneri. Il Milan, che ha già in rosa il ’99 Donnarumma, il ’95 Romagnoli, il ’98 Cutrone e tanti altri giovani talenti, ha puntato il mirino sul 21enne Groeneveld. E’ già partita una trattativa col Club Brugge: si tratta per un trasferimento nell’ordine dei 10 milioni di euro. Il giocatore è al rientro da un infortunio alla caviglia, prima del ko stava facendo molto bene e aveva segnato contro il Belgio, in amichevole e aveva debuttato in Nations League contro la Germania.