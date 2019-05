Pep Guardiola fa i complimenti al Brescia per la recente conquista della promozione in Serie A. L’ex centrocampista lo fa con un tweet dove ricorda Edoardo Piovani e la città lombarda.

Dopo una carriera al Barcellona, Guardiola approdò al Brescia a 30 anni nel 2001. Una stagione e mezza condita da 26 partite e 3 gol, fino al 2003.

Tanti auguri per il meritato ritorno in @SerieA! Sono molto contento per tutti voi, specialmente per @edoardo_piovani. Brescia, una squadra e una cittá indimenticabili! https://t.co/g91X2CbSwd

— PepTeam (@PepTeam) May 4, 2019