Guardiola avverte: «Pronto a lasciare se le cose andranno male»

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato del momento di forma della sua squadra, a -8 dal Liverpool

L’ultima sconfitta del Manchester City contro il Wolverhampton ha fatto scivolare i Citizen a -8 dalla capolista Liverpool. Un divario davvero importante a neanche metà stagione. Per questo motivo in Inghilterra si starebbe pensando ad un clamoroso divorzio a fine stagione.

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, Guardiola starebbe infatti pensando di lasciare il City qualora i risultati stagionali non rispettassero il piano stilato ad inizio anno. Ecco le parole riportate nel libro ‘Pep’s City: «Il presidente sa che farei un passo indietro se le cose non dovessero andare come pianificato. Farò di tutto per evitarlo’».