Pep Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City per la Juve. Ma quante Champions ha vinto l’allenatore ex Barcellona?

Pep Guardiola è uno degli allenatori più vincenti di sempre. Da allenatore ha vinto 2 Champions League con il Barcellona (2008-2009 e 2010-2011) e ne ha vinta anche una da calciatore, sempre con la maglia dei blaugrana, nel 1991-1992.

Diventato allenatore del Barcellona nel 2008, ha condotto la squadra alla vittoria di tre campionati, due coppe nazionali, tre Supercoppe spagnole, due Champions League (divenendo il sesto a farlo sia da calciatore che da allenatore), due Supercoppe e due Mondiali per club; con quattordici trofei in quattro anni è l’allenatore più vincente della storia blaugrana. Non ha vinto la Champions con il Bayern e, sin qui, nemmeno con il City.