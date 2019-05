Guardiola scrive la storia con il Manchester City: dopo la Premier League e la Coppa di Lega, sollevata al cielo anche l’FA Cup

Pep Guardiola e il Manchester City scrivono la storia. Nell’anno dell’ennesima delusione in Champions League, infatti, i Citizens si sono “consolati” vincendo tutto in Inghilterra. Ma proprio tutto. Compresa la FA Cup che ha celebrato ieri il suo atto finale: clamoroso il 6-0 rifilato al malcapitato Watford.

Un successo, così, che va a completare un filetto inaugurato dal successo in Coppa di Lega e poi proseguito con la Premier League vinta all’ultimo respiro sul Liverpool. Eccolo, allora, il cosiddetto “domestic treble“. Un triplete in salsa inglese che mai era riuscito prima nella storia del football d’Oltremanica. A cui aggiungere, tanto per gradire, il Community Shield conquistato ad inizio stagione. Una stagione da favola per Guardiola e il suo City.