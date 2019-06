Guardiola chiarisce il futuro: «Sono nel posto migliore» – VIDEO

Le voci che vorrebbero Guardiola alla Juve sono insistenti. Più volte il tecnico ha voluto chiarire il suo futuro, dichiarando di voler rimanere al Manchester City. Ancora una volta, ai microfoni del canale del club, ha parlato del suo futuro, ribadendo quanto aveva già detto.

«Penso che non ci sia un posto migliore per far l’allenatore che in Inghilterra. Posso comparare con Spagna, Germania… Non sono stato in altri Paesi, ma sono simili. Se io andassi in Italia, sarebbe simile alla Spagna. Non c’è posto migliore. In altri Paesi i tifosi ti fischiano se non vinci, mentre qui ti supportano sempre. Io sono uno di voi» ha dichiarato l’allenatore.

"There is no better place. In other places, fans boo you if you don’t win.

"Here they always support you. I am a blue shirt, I’m one of yours."

Our exclusive interview with Pep! 💙

🔵 #mancity

— Manchester City (@ManCity) June 7, 2019