Guardiola sul gol di Son: «Il Var ha detto che era regolare, dunque poco da dire»

L’allenatore del Manchester City è carico in vista del match di ritorno: «Dobbiamo dimostrare di essere superiori in casa»

Pep Guardiola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta del Manchester City per 1-0 contro il Tottenham: «Episodio a sfavore? Sì, è il calcio, la Champions League, sappiamo che un episodio può cambiare tutto. Non era semplice, lo sapevamo. Dobbiamo di dimostrare di essere superiori al ritorno».

Guardiola continua: «Il gol di Son? Beh, il Var ha detto che era gol, dunque poco da dire. Eravamo in controllo del match, una buona gara, ma non è bastato».