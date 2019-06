Guardiola-Juve spunta il retroscena: sondato a marzo, ha detto subito di no

Sarri è il nuovo allenatore della Juventus che però ci ha provato per Guardiola a marzo, salvo ricevere un secco no dallo spagnolo

Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. L’annuncio in simultanea con il Chelsea ha messo fine all’infinita serie di voci e teoria che davano Pep Guardiola come prossimo allenatore dei bianconeri. Tuttavia, come riporta Tuttosport, la trattativa tra Madama e il tecnico spagnolo c’è stata.

Il quotidiano torinese riporta di un semplice contatto esplorativo nel mese di marzo: il sondaggio con il tecnico catalano non è andato però a buon fine, con la sua volontà (sorta dal primo momento) di rimanere al Manchester City a fare la differenza.