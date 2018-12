Guardiola, frecciata all’Inter: «Se ti addormenti ti ritrovi in Europa League come loro»

Pep Guardiola ha parlato della qualificazione in Champions League e ha lanciato una frecciatina all’Inter

Vittoria in rimonta per il Manchester City di Pep Guardiola che ha battuto l’Hoffenheim nell’ultima giornata dei gironi di Champions League. Il tecnico degli inglesi ha parlato dopo la sfida contro i tedeschi e ha lanciato un avvertimento ai suoi, citando l’eliminazione dell’Inter dai gironi di Champions League: i nerazzurri avevano in mano il proprio destino ma non sono riusciti a battere il Psv, ultimo in classifica.

Queste le parole di Guardiola: «La qualità dei giocatori in Europa è alta, tutti hanno buone squadre. Ma attenzione perché ci sono grandi squadre fuori. L’Inter è una grande squadra, eccezionale, ma è in Europa League insieme ad altre squadre. Ti addormenti un attimo e ti ritrovi anche tu in Europa League. Io sono contento di essere agli ottavi ed è proprio per questo motivo. E io continuo a dire che vedere il Manchester City agli ottavi è un grande successo».