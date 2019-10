Guardiola pazzo di Foden: «Venderlo? Neanche per 500 milioni»

Guardiola blinda il talento classe 2000 Foden: «È l’unico che non può essere venduto, neanche per 500 milioni. Sarà il nuovo Silva»

Phil Foden è l’astro nascente del calcio inglese. Il classe 2000 è già da due anni nel giro della prima squadra del Manchester City, ma il vero salto di qualità è avvenuto negli ultimi mesi. Fondamentale, nella sua crescita, il lavoro di Pep Guardiola.

Il Sun riporta delle parole al miele dell’allenatore proprio verso il giovane talento: «È l’unico giocatore che non può essere venduto, in nessun caso. Neanche per 500 milioni di euro. Phil non va da nessuna parte perché Phil è il Manchester City. Non gli abbiamo offerto un prolungamento per sbaglio, sappiamo che sarà il nuovo mago quando Silva se ne andrà».