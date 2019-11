Pep Guardiola in conferenza stampa si è lamentato della quantità di partite che il suo Manchester City è costretto a giocare

Pep Guardiola si unisce alle lamentele di Jurgen Klopp e ammonisce la Federazione inglese per la grande quantità di partite che le squadre britanniche sono costrette a giocare. In conferenza stampa il tecnico spagnolo ha sottolineato come questa situazione dovrebbe cambiare al più presto.