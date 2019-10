Guardiola sugli scontri in Catalogna: «Ho amici che passeranno 9 anni in prigione»

Pep Guardiola torna su quanto sta accadendo in questi giorni in Catalogna. Ecco le dure parole del tecnico del Manchester City

Pep Guardiola è tornato a parlare su quanto sta accadendo in questi giorni in Catalogna. Lo fa nella conferenza stampa in vista della gara di domani tra il suo Manchester City e il Crystal Palace. Ecco le sue dichiarazioni.

CATALOGNA – «Non so esattamente cosa succederà nel mio paese.So per certo che la marcia che sta attraversando la Catalogna in sostegno ai politici indipendentisti imprigionati da più di un anno è pacifica».

LA RICHIESTA DEL TECNICO – «La mia richiesta è quella di sedersi e parlare – ha proseguito Guardiola. La comunità internazionale dovrebbe aiutarci a risolvere i problemi tra Catalogna e Spagna. Dovrebbe intervenire un mediatore esterno per favorire il dialogo. Ho degli amici che passeranno nove anni in carcere per aver chiesto di votare».