GUARINO: «L’Inter Women è forte e merita rispetto» – VIDEO

Al termine del match della Juventus Women contro la Florentia, il tecnico bianconero Rita Guarino ha parlato del prossimo avversario

(-Dal nostro inviato a Vinovo) Terza vittoria su tre per la Juventus Women. Dopo la sfida con la Florentia, il tecnico bianconero Rita Guarino ha parlato in zona mista anche del prossimo avversario che attende le campionesse in carica: l’Inter Women.

INTER WOMEN – «È una partita come un’altra, quest’anno è difficile affrontare qualsiasi squadra. L’Inter è forte, merita rispetto, ma è una squadra come le altre».