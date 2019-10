GUARINO: «Non sentivamo la partita, in quattro per lo scudetto» – VIDEO

Rita Guarino ha commentato il successo della Juventus in casa dell’Inter: «Non sentivamo la partita, in quattro per lo scudetto»

Non conosce soste il cammino delle Juventus Women, in vetta alla classifica a braccetto con il Milan. Una posizione conservata grazie al netto successo per 3-0 in casa dell’Inter, in una gara sempre in pugno per le bianconere.

Rita Guarino ha commentato così la gara a caldo dopo il triplice fischio finale: «Non sentivamo la partita alla vigilia, ma la corsa allo scudetto è lunga: siamo in quattro per il successo finale».