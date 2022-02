ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Guerra Ucraina, la FA: «Niente più partite con la Russia». Presa di posizione della Federcalcio inglese

Con un comunicato ufficiale la FA (Federcalcio inglese) annuncia la decisione di non far disputare partite alle proprie compagini, Nazionale compresa, contro squadre russe.

IL COMUNICATO – «Per solidarietà all’Ucraina e per condannare pienamente le atrocità che le autorità russe stanno commettendo, la FA conferma che non giocheremo alcun match internazionale contro la Russia per il prossimo futuro».