Guidolin rischia il posto allo Swansea

Nonostante un inizio che aveva fatto ben sperare, Francesco Guidolin rischia il posto con lo Swansea City. Il tecnico friulano infatti sente scricchiolare la panchina

Non è un buon momento per Francesco Guidolin, forse l’allenatore italiano che se la sta passando peggio in Premier League. Il suo Swansea era una delle candidate a diventare la sorpresa dell’attuale PL ma un filotto negativo lo ha risucchiato nelle zone basse della classifica e gli Swans sono già in crisi. E per questo la panchina del tecnico friulano incomincia a scricchiolare.

A RISCHIO ESONERO – La posizione di Guidolin infatti è a rischio, la panchina traballa e secondo il Daily Mirror i prossimi risultati saranno decisivi per lui. Qualora lo Swansea non riuscisse a risalire la china, allora sarebbero problemi seri per l’ex Udinese e Vicenza. Il problema è che il calendario non dà assolutamente una mano: Manchester City, Liverpool e Arsenal saranno le prossime tre avversarie dello Swansea. L’allenatore italiano dovrà giocarsi le sue carte al meglio se non vorrà trovarsi a spasso.