Haaland e il no ai bianconeri: «Troppo presto per andare alla Juve»

Haaland, il giocatore in forze al Salisburgo ha declinato l’offerta della Juventus

Si chiama Erling Haaland, ed è lui il nuovo gioiellino del Salisburgo. Gol in campionato e in Champions per un ragazzo il cui idolo è Cristiano Ronaldo. Eppure l’attaccante, che ricorda per caratteristiche Lukaku, in passato ai tempi del Molde è stato seguito anche dalla Juventus.

Fu proprio del giocatore però la decisione di declinare l’offerta come Haaland stesso ha dichiarato ai microfoni di bbc.com: «Ho avuto contatti con la Juventus ma ho pensato che fosse troppo presto per andarci. Ha pensato che il Salisburgo fosse la squadra adatta a me in questo momento per giocare con continuità».