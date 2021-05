Borussia Dortmund, Haaland conferma: «Rispetterò il mio contratto»

Erling Braut Haaland parla chiaramente del suo futuro in vista della prossima stagione: ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Dortmund

Intervenuto ai microfoni di Jan Ange Fjortoft, Ering Braut Haaland ha parlato del suo futuro al Borussia Dortmund. Ecco le parole del norvegese che interessa alle big europee.

«Il Borussia Dortmund dice che resterò al 100%? Ho un contratto col club e sarò rispettoso. La qualificazione in Champions è stata molto importante per me. Voglio giocare la Champions e ho grandi obiettivi».