Genoa, altro colpo giovane: in arrivo Hagi junior insieme a Baluta

Il Genoa mette le mani su Ianis Hagi, figlio dell’ex stella rumena Gheorghe, dal Viitorul Costanza. Con lui in arrivo anche il difensore Baluta, mentre è sempre più vicino Radovanovic dal Chievo

Saranno ultimi giorni di mercato scoppiettanti quelli del Genoa, alle prese con più affari. Il più importante di questi riguarda Ivan Radovanovic: per il centrocampista del Chievo ci sarebbe un accordo di massima sulla base di circa 4 milioni di euro, manca solo la fumata bianca. Con la società clivense i rossoblu hanno discusso tra l’altro anche dell’esterno Fabio Depaoli (nel mirino pure della Sampdoria), segno evidente di come al momento il Grifone stia ragionando soprattutto su colpi in prospettiva.

Ed infatti, sempre in prospettiva, sono due le entrate: la prima riguarda il difensore classe 1999 Tudor Baluta dal Viitorul Costanza. La seconda invece riguarda il compagno di squadra Ianis Hagi, centrocampista classe 1998, ma soprattutto figlio d’arte della stella del calcio rumeno Gheorghe, già transitato nel 2016 (e fino allo scorso anno) alla Fiorentina. In totale per entrambi i giocatori l’investimento genoano dovrebbe essere di circa 6 milioni di euro.