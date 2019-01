Hamsik fa il bagno nella neve e i tifosi si spaventano – VIDEO

Marek Hamsik fa arrabbiare i tifosi del Napoli: il capitano azzurro si è immerso nella neve nonostante il gran freddo

Curioso bagno nella neve per Marek Hamsik. Il capitano azzurro ha postato sul suo profilo Instagram un tuffo nella gelida neve insieme ad un amico (forse una scommessa persa?). Immediate le reazioni, preoccupate, dei tifosi partenopei per le condizioni del capitano, uscito per infortunio contro l’Inter, che rischia di ammalarsi. «Così prendi freddo e ti viene la febbre!», uno dei tanti messaggi ricevuti da Marekiaro.