Hamsik in crisi: il Napoli ha bisogno di lui per lo Scudetto

Maurizio Sarri e il Napoli vanno a giocarsi lo Scudetto a Torino contro la Juventus: serve un grande Hamsik, ma lo slovacco è in crisi

Il Napoli vince contro l’Udinese e si porta a meno quattro dalla Juventus in attesa dello scontro Scudetto. La reazione allo svantaggio e la qualità messa in campo dagli azzurri fanno ben sperare, ma c’è qualcosa che ancora non quadra. Quel qualcosa è Marek Hamsik. Non è la sua miglior stagione da quando è a Napoli, su questo non ci piove. Ha battuto il record di Maradona, ha superato pure il primato di Bruscolotti, ma ancora non è riuscito a ingranare. Se si toglie la scia di gare con gol tra autunno e inverno, la stagione dello slovacco è da considerare deludente. Probabilmente solo con Benitez lo si è visto così sotto tono.

Contro l’Udinese ha confermato le brutte impressioni delle ultime partite. Non è preciso nei passaggi, non pare lucido nelle scelte. Il problema potrebbe derivare dall’età, quindi potrebbe essere fisiologico, ma l’impressione è che Hamsik sia stanco. Gioca sempre e a altissimi ritmi, dunque è normale un calo, anche sul lungo periodo come sta avvenendo adesso. Maurizio Sarri è dogmatico: se Hamsik deve giocare, allora gioca, il turnover non è cosa da Napoli. Contro la Juventus servirebbe la miglior forma possibile, Hamsik può garantirla? Chissà. Quasi certamente non lascerà spazio a altri, però dovrà tornare il giocatore decisivo di qualche tempo fa.