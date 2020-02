Handanovic Inter: Juve nel mirino. Il club pensa intanto all’erede

Handanovic Inter: il portiere sloveno mette la Juventus nel mirino. Intanto la dirigenza nerazzurra pensa all’erede nella prossima stagione

Samir Handanovic dovrebbe rientrare, con ogni probabilità, nella gara contro la Juventus. La partita è ancora oggetto di discussione, per l’emergenza Coronavirus.

Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri starebbero già pensando all’erede di Handanovic per la prossima stagione. Erede che potrebbe trovarsi già in casa, con il ritorno di Ionut Radu dal Parma. Ma Marotta punta Musso: è lui il vero obiettivo.