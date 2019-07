Handanovic: «Ritiro Inter? Con Conte si fatica tanto. Su Icardi…»

Handanovic ha parlato nel corso della conferenza stampa che precede la sfida tra Inter e Lugano. Ecco le parole del capitano nerazzurro

Direttamente da Lugano, Handanovic ha fatto il punto sul ritiro dell’Inter in conferenza: «Il ritiro procede come deve, c’è tanta fatica e tanto sudore. Si lavora tanto. Conte non mi ha stupito perché sapevamo cosa si aspetta e conosciamo il suo curriculum. Eravamo preparati. Vedo i compagni motivati».

Capitano nerazzurro freddo, invece, sul fronte Icardi: «La società è stata chiara, non c’è bisogno che aggiunga altro».