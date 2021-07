Harry Kane, il Manchester United si chiama fuori. Juve sempre alla finestra

Kane, accostato anche alla Juve, vuole lasciare il Tottenham: Manchester United fuori dalla corsa

Il Manchester United si tira fuori dalla corsa per Harry Kane. Il bomber inglese ha chiesto la cessione al Tottenham, ma la sua prossima destinazione non saranno i ‘Red Devils’.

Come riporta The Athletic UK, lo United non punterebbe a Kane dopo aver speso quasi 90 milioni di euro per l’acquisto di Sancho. Il centravanti inglese, accostato a diverse big d’Europa compresa la Juventus, ha deciso di lasciare il Tottenham nonostante il pressing di Paratici per convincerlo a restare.