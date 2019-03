Hazard: «Cr7 vince sempre la Champions, per le altre squadre è difficile»

Le parole di Hazard su Cristiano Ronaldo, sono chiare e fanno capire la forza del portoghese, che secondo lui in Champions non ha avversari

Eden Hazard è uno dei giocatori più forti del panorama mondiale del calcio, il suo parere quindi è più che autorevole; il belga non usa mezze parole e conferma lo strapotere in campo di Cr7.

Ecco la dichiarazione del talento del Chelsea ai microfoni di HLN, in merito alla lotta per la vittoria della Champions League: «Il Barcellona potrebbe trionfare, ma ormai Ronaldo la vince ogni anno e sarà difficile per loro. Essere come CR7? Sarebbe fantastico riuscire a raggiungere il suo livello».

Certo di questi discorsi da tv, radio, giornali, siti web, se ne sentono in quantità industriale, ma quando è un calciatore così importante, ad ammettere lo strapotere del fenomeno Cr7, fa ancora più capire di che giocatore si sta parlando. Cristiano Ronaldo ha fatto la storia recente del calcio mondiale, è un grandissimo vincente; un fuoriclasse che ama le sfide, come ha dimostrato approdando alla Juventus, per provare a riportare la Champions League a Torino dopo ben 23 anni.