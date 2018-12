Hazard, cucchiaio horror: il rigore finisce in tribuna – VIDEO

Il fratello di Eden Hazard,ha sbagliato il rigore del M’Gladbach con un improbabile cucchiaio, finito in tribuna

Meno famoso di Eden Hazard, stella del Chelsea, ma per una serata idolo di tutti i social. Thorgan Hazard è diventato famoso, per il motivo sbagliato. Nella vittoria del M’Gladbach per 2-0 contro il Norimberga (che ha lanciato i bianconeri a -6 dal Borussia Dortmund), il fratello del belga ha sbagliato un incredibile rigore con un improbabile cucchiaio. Il tiro del giocatore è finito ben oltre la traversa scatenando le ilarità di tifosi avversari e compagni di squadra.