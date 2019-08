Hazard: «Inter, Lukaku segna tanto e fa giocare meglio la squadra»

Hazard benedice l’approdo del connazionale Lukaku all’Inter, presentandolo ai tifosi nerazzurri. Ecco le parole dell’asso belga

Eden Hazard, nuovo numero 7 del Real Madrid, esalta il connazionale Romelu Lukaku nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Ecco le parole sul nuovo attaccante dell’Inter.

«Lukaku è un attaccante fantastico, un bomber che sa adattarsi a tutte le condizioni del gioco. Segna tanto, e questo per un centravanti è importante, ma sarebbe un errore considerarlo solo per questo. Sa fare molte cose. Con lui in squadra giocano tutti meglio».