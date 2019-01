Roma in vantaggio su tutte per Herrera: merito dell’agente di Zaniolo

Passi in avanti della Roma per Hector Herrera, in scadenza di contratto col Porto: per il messicano decisiva l’intermediazione di Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo e Santon

Un punto a favore della Roma nella corsa per Hector Herrera, centrocampista in scadenza di contratto a fine stagione con il Porto, è stato segnato da Monchi grazie ai contatti allacciati nelle ultime settimane direttamente con il giocatore in prima persona. Contatti che, riportano stamane le indiscrezioni a mezzo stampa, potrebbero avvantaggiare non di poco i giallorossi rispetto alle dirette concorrente – Inter e Milan su tutte – nell’ottica di un accordo per prendere il messicano a parametro zero in vista della prossima stagione. Un ruolo chiave lo avrebbe svolto, nello specifico, l’intermediario di Herrera Claudio Vigorelli, uomo molto vicino alla dirigenza romanista negli ultimi tempi.

Vigorelli è infatti da anni lo storico agente di Davide Santon, ma pure da qualche mese il nuovo procuratore di Nicolò Zaniolo, giovane centrocampista lanciato con ottimi risultati da Eusebio Di Francesco e passato in estate, proprio come Santon, dall’Inter alla Roma. Insomma, le possibilità di vedere Herrera alla Roma a partire dalla stagione 2019/2020 non sarebbero poche al momento, mentre in vista del mercato di gennaio la situazione sembrerebbe decisamente più statica, con il Porto non intenzionato a cedere il messicano a costo ridotto ed i club interessati non intenzionati a spendere per un giocatore che ha già fatto sapere di non voler rinnovare il proprio contratto con i portoghesi.