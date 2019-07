L’Hellas Verona accoglie il nuovo rinforzo Radunovic. Il portiere ha già raggiunto la città ed è pronto per la sua nuova esperienza

Boris Radunovic è atterrato da poco a Verona ed è pronto per indossare i guantoni per proteggere la porta dell’Hellas in Serie A.

Il classe ’96 arriva in prestito dall’Atalanta e con un discreto biglietto da visita firmato dalla Cremonese, club in cui si è fatto le ossa la scorsa stagione. Inizia una nuova avventura per il portiere della Serbia Under 21.