Hellas, senti Guidolin: «Allenare il Verona sarebbe l’emozione che cerco»

Francesco Guidolin lancia autonomamente la propria candidatura come nuovo tecnico dell’Hellas Verona. Nella sua carriera da calciatore ha vestito la maglia degli scaligeri in quattro occasioni distinte.

Dalle colonne del Messaggero Veneto, l’ex tecnico dell’Udinese ha sottolineato: «Penso sia l’emozione che cerco e che potrei trovare solo lì. Nove anni all’Hellas non si dimenticano, fanno parte della mia storia. In questo momento rifiuterei tante chiamate, non quella del Verona. Sono alla ricerca di qualcosa che mi arrivi al cuore, e pensare all’Hellas mi regala grande entusiasmo». In pole per succedere ad Aglietti rimane comunque Juric.