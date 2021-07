Hellas Verona, Bocchetti nuovo allenatore dell’Under 18

Salvatore Bocchetti, abbandonato il calcio giocato, riparte dalla panchina: sarà allenatore dell’Under 18 dell’Hellas Verona

Salvatore Bocchetti è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Hellas Verona. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è pronto a cominciare la sua prima avventura in panchina.

Ecco le prime dichiarazioni dell’ex difensore, riportate dal sito ufficiale del club veronese.

«Sono felice, dopo aver deciso di dare l’addio al calcio giocato, di poter intraprendere questa nuova esperienza professionale con il Verona, Club che ho apprezzato per serietà e organizzazione nella stagione in cui ho giocato in maglia gialloblù, la mia penultima da calciatore. Ringrazio il Presidente Maurizio Setti, il Direttore Sportivo Tony D’Amico e il Responsabile del Settore Giovanile Massimo Margiotta per la fiducia riconosciutami. Sono particolarmente entusiasta di questa nuova opportunità e pronto – come sempre – a dare il meglio di me stesso per dimostrare di essere all’altezza di questo incarico».