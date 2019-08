Hellas Verona, Juric ne scarica tre: fra i tagli anche Bessa

Ivan Juric e il Verona sono pronti a salutare tre elementi. In uscita, oltre a Bessa, anche gli esterni Di Gaudio e Ragusa

Ivan Juric è pronto a tagliare tre teste a Verona. L’Hellas cerca acquirenti per gli esterni offensivi Di Guadio e Ragusa, riscattati dopo la promozione in Serie A ma ai margini del progetto: il primo piace al Pescara, il secondo al Livorno.

Il tecnico è pronto a ‘far fuori’ anche Daniel Bessa: il centrocampista era un punto ferma del nuovo Verona ma non è entusiasta della sua esperienza in gialloblù e potrebbe andare via negli ultimi giorni di mercato.