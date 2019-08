Hellas Verona, Juric: «Salvezza? Sarà dura, tutte le piccole si sono rinforzate»

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato alla vigilia della difficile sfida contro il Bologna in campionato

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, non si nasconde e ai microfoni di Radio Deejay conferma quante difficoltà dovranno incontrare gli scaligeri per provare a salvarsi. Le sue parole.

«Penso che possano fare bene, il Genoa non li ha confermati e li abbiamo presi. Il campionato si annuncia appassionante, Cagliari, Sassuolo e Genoa si sono rafforzate molto, la vedo dura. SPAL indebolita? Ci sono ancora dieci giorni di mercato, sicuramente faranno qualcosa. Chi si difende meglio vince? È un passo in avanti per il calcio italiano che tutti se la vogliano giocare. In Italia c’è stato un mercato molto importante, il campionato sembra più difficile da decifrare e l’interesse per questo sale»