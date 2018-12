Hellas Verona, Pecchia: «Che colpo trattenere Romulo!»

Le parole di Fabio Pecchia, tecnico dell’Hellas Verona, sulla sfida di domenica contro la Salernitana

Fabio Pecchia, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica contro la Salernitana. Queste le parole del tecnico gialloblù: «E’ stata una settimana molto intensa, ma ora è finita e dobbiamo pensare solo alla sfida di domenica perché a Salerno non sarà una passeggiata».

IL TECNICO CONTINUA – «A Verona è rimasto solo che aveva voglia di restare, mentre sono arrivati calciatori che hanno voglia di mostrare quanto valgono. Romulo? Averlo trattenuto è stato un grande colpo. Con lui siamo più pericolosi e sono contento che sia rimasto qui».