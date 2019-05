Hellas Verona, Setti: «Esonero Grosso sconfitta di tutti»

Il ds dell’Hellas Verona parla a nome del club dopo l’esonero di Grosso. Ecco le sue parole sul provvedimento

Dopo l’ennesima sconfitta casalinga contro il Livorno, l’Hellas Verona ha esonerato Fabio Grosso. Il provvedimento ha fatto discutere, soprattutto considerato il momento delicato del club, in corsa per un posto ai playoff.

Ecco le dichiarazioni del ds Maurizio Setti sull’esonero:«Oggi è stata una partita molto deludente. Il nostro obiettivo è quello di andare in Serie A e per questo ho deciso a malincuore di sollevare Fabio Grosso dall’incarico. Mi auguro che questa decisione metta i calciatori di fronte alle proprie responsabilità, perché questa è una sconfitta di tutti. Quella di oggi è stata una partita non interpretata con orgoglio e credo che sia giusto che sia io a comunicare direttamente questa decisione. Mi ha dato fastidio non vedere espresso il potenziale della squadra, e non poter gioire di quello che potrebbe dare mi ha fatto riflettere. Questa era l’unica scelta da fare per provare a giocarci le nostre carte fino in fondo, le chance le abbiamo ancora».