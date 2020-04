Hellas Verona, Verre: «E’ la mia miglior stagione in Serie A»

Valerio Verre sottolinea il suo rendimento con la maglia dell’Hellas Verona. Le dichiarazioni del centrocampista scaligero

Intervenuto nel corso della diretta Instagram organizzata dall’Hellas Verona, Valerio Verre ha parlato del campionato disputato con la maglia gialloblù.

«Negli ultimi tempi è vero che sono cresciuto dal punto di vista atletico e c’è stato un periodo in cui non sentivo la fatica: il lavoro paga sempre. La mia crescita? Merito anche del gruppo, abbiamo sempre fatto un passo in avanti sin dalla prima di campionato contro il Bologna. Personalmente sono contento, ma posso dare di più. E’ la mia miglior stagione? Sì, anche perché è il primo anno che trovo continuità in Serie A. Mi mancava e sono contento. Gol a San Siro? È il mio gol preferito tra quelli fatti finora, ero concentrato sul rigore e ho calciato tranquillo. Ho sentito più tensione quando l’ho tirato sotto la sud (contro il Genoa, ndr). È andata bene e mi sono sfogato togliendomi la maglia. Non l’avevo mai fatto prima e Zaccagni mi aveva detto di rimetterla subito».