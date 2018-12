Il Parma, dopo aver riportato in Italia Gervinho, potrebbe pescare in Cina per ridare una chance in Serie A a Hernanes

Il Parma sogna il colpo Hernanes. I ducali hanno puntato sull’esperienza di Gervinho in questa stagione, riportando il giocatore in Italia dopo le avventure in Oriente. Il ds Faggiano potrebbe ripetere l’operazione, andando a ingaggiare Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, centrocampista classe ’85 ex Lazio, Inter e Juventus, ora di proprietà dell’Hebei Fortune.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Parma è a lavoro sul mercato e sogna il ritorno del Profeta. Una possibilità che può diventare concreta nelle prossime settimane: i gialloblù sognano un altro colpo importante sul mercato. D’Aversa in questa stagione ha alternato Stulac e Scozzarella in cabina di regia e da gennaio in avanti potrebbe affidarsi all’ex Juve (il Profeta però può giocare anche da mezz’ala). Pronto il colpo per il Parma di D’Aversa? I gialloblù vogliono continuare a stupire!