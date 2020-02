L’ex calciatore del Real Madrid Hierro ha commentato la qualità di Sergio Ramos: «È un’anomalia» – VIDEO

Al Real Madrid dal 1989 al 2003, Fernando Hierro ne ha visti transitare di campioni. Mai nessuno, però, come Sergio Ramos. Il capitano dei blancos è sorprendente per carisma, tecnica e qualità realizzativa sotto porta.

«Non è normale, è un’anomalia. Il suo rendimento in termini di gol per il Real Madrid e per la nazionale è straordinario», ha ammesso Hierro.