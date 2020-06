Gol e azioni salienti del match valido per il recupero della 25ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Atalanta Sassuolo

Gol e azioni salienti del match tra Atalanta e Sassuolo, valido per il recupero della 25ª giornata di Serie A 2019/20.

65′ Quarto gol dell’Atalanta – Bellissimo assist del Papu Gomez per Zapata che a tu per tu con Consigli non può sbagliare,

36′ Autogol di Bourabia – Anche sfortunato il Sassuolo che di fatto segna la terza rete per l’Atalanta con un autogol di Bourabia.

30′ Raddoppio Atalanta – I padroni di casa segnano la seconda rete con Zapata. Appoggio di Gosens e colpo di testa vincente dell’attaccante.

16′ Gol dell’Atalanta – La squadra di Gasperini passa in vantaggio grazie ad una bella intuizione di Djimsiti che di esterno mette in rete.