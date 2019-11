Gol e azioni salienti del match valido per la nona giornata delle qualificazioni a Euro 2020: highlights Bosnia Italia

Gol e azioni salienti del match tra Bosnia e Italia, valido per la nona giornata delle qualificazioni a Euro 2020.

20′ Gol Acerbi – Azione favolosa di Bernardeschi che riceve sulla destra, salta in maniera secca Kvrzic e serve al centro Barella. Il centrocampista fa scorrere il pallone per Acerbi, abile a cogliere l’angolo più lontano dove Sehic non può arrivare

37′ Gol di Insigne – Bella azione sull’asse Belotti-Insigne con quest’ultimo che si gira e con un destro angolatissimo batte per la seconda volta Sehic

53′ Belotti cala il tris – Palla filtrante di Barella per Belotti che vede Sehic fuori dai pali e lo scavalca con una conclusione a mezza altezza.