Gol e azioni salienti del match valido per la prima giornata di Serie A 2019/20: highlights Cagliari Brescia

Gol e azioni salienti del match tra Cagliari e Brescia, valido per la prima giornata di Serie A 2019/20.

5′ Tiro di Birsa – Conclusione alta dello sloveno dal limite dell’area

12′ Gol annullato a Donnarumma – Fuorigioco millimetrico dell’attaccante

17′ Parata di Rafael – Il portiere interviene su Spalek e salva tutto

45’+1 Tiro di Spalek – Palla fuori di un soffio, occasione d’oro per il Brescia

48′ Gol annullato al Brescia – Stavolta la rete viene negata a Bisoli

53′ Rigore per il Brescia – Tocco di mano in area di Cerri punito dall’arbitro

54′ Gol di Donnarumma – L’attaccante trasforma dagli undici metri

62′ Gol annullato al Cagliari – Il neoentrato Castro deposita in rete, ma era in off side.

76′ Parata di Joronen – Il portiere compie un salvataggio sulla linea dopo una deviazione

80′ Tiro di Martella – Conclusione che termina sull’esterno della rete

85′ Colpo di testa di Joao Pedro – Bel cross di Nainggolan per il brasiliano, interviene Joronen