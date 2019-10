HIGHLIGHTS Fiorentina Udinese: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la settima giornata di Serie A 2019/20: highlights di Fiorentina Udinese

Le azioni salienti del match tra Fiorentina e Udinese, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2019/20.

3′ Tiro De Paul – Conclusione del bianconero, rientrato dopo la squalifica. Dragowski interviene e la difesa viola se la cava



6′ Pezzella di testa – Impatto del difensore sugli sviluppi del corner, ma il viola commette fallo nel tentativo di fare torre

9′ Tiro Chiesa – Lancio di Pulgar per il talento della Nazionale, che tenta l’aggancio al volo senza grande successo. Musso addomestica

20′ Contatto Ribery Troost-Ekong – Leggera spinta del bianconero nel duello in area con il francese. Nessun intervento di Prontera

24′ Tiro Castrovilli – Chiesa in area scarica in favore del numero 8. Palla deviata in corner

27′ Caceres di testa – Incornata dell’uruguaiano che termina fuori di poco con una deviazione. Sarà angolo

28′ Ancora Pezzella – Occasione fallita clamorosamente dal capitano, dimenticato dalla difesa di Tudor. Schiacciato male il colpo di testa, palla sopra la traversa

34′ Gol annullato a Nestorovski – Schema dell’Udinese sul corner, il macedone insacca. Riscontrato tocco di mano di Opoku prima del gol di Nestorovski. Si rimane sullo 0-0

37′ Tiro Castrovilli – Salva Nestorovski, in protezione del primo palo

45’+2 Tiro Chiesa – Respinta di Troost-Ekong sulla conclusione dal limite

49′ Tiro De Paul – Destro a giro, palla fuori di poco

55′ Tiro Chiesa – Paratona di Musso che salva il risultato. Castrovilli arriva e raccoglie il pallone dal limite ma viene abbattuto fallosamente da Samir

57′ Tiro Ribery – Il francese calcia rasoterra la punizione, palla che quasi sfiora il palo lontano

63′ Espulso Tudor – Proteste plateali dell’allenatore all’indirizzo dell’arbitro. Prontera lo caccia