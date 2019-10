HIGHLIGHTS Inter Juventus: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la settima giornata di Serie A 2019/20: highlights di Inter Juventus

Le azioni salienti del match tra Inter e Juventus, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2019/20.

3′ Gol di Dybala – Lancio in profondità per Dybala che scaraventa un sinistro potentissimo e buca Handanovic

9′ Traversa di Ronaldo – Ronaldo sia accentra, salta due avversari e fa partire un destro micidiale che si stampa sulla traversa

15′ Conclusione di Barella – Ci prova il centrocampista nerazzurro con un potente ma impreciso tiro da fuori che termina alto sopra la traversa

18′ Gol di Lautaro Martinez – Si incarica della battuta l’argentino che buca Szczesny

27′ Tiro di Lautaro – Ci prova di nuovo l’argentino con una conclusione angolata sulla quale Szczesny vola e para

36′ Punizione Ronaldo – Ronaldo si incarica della battuta del calcio da fermo. Il portoghese cerca la porta ma il pallone viene respinto in fallo laterale dall’intervento di Skriniar

41′ Parata di Handanovic su Ronaldo – Cross basso di Matuidi per la sponda di Dybala all’indirizzo del portoghese che calcia da fuori area. Handanovic in tuffo devia in corner

42′ Annullato un gol a Ronaldo – Dybala rientra dal fuorigioco e appoggia per CR7 che calcia di prima intenzione superando Handanovic. Rocchi fischia il fuorigioco, netto