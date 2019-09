HIGHLIGHTS Lazio Parma: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la quarta giornata di Serie A 2019/20: highlights tra Lazio e Parma

7′ Gol della Lazio – Immobile porta in vantaggio i suoi. Servito in verticale da Luis Alberto, il bomber biancoceleste si fa beffe di Sepe e mette la palla in rete

21′ Occasione Parma – Inglese, servito da Bruno Alves, tenta di impensierire Strakosha. Il portiere della Lazio devia in calcio d’angolo

47′ Occasione Lazio – Immobile, da fuori area, tenta di sorprendere Sepe con un tiro potente. Il portiere è attento e devia in calcio d’angolo.

67′ Raddoppio della Lazio – Marusic incrocia la conclusione con il destro e batte Sepe