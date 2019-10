Gol e azioni salienti del match valido per le qualificazioni ad Euro 2020: highlights Liechtenstein Italia

Gol e azioni salienti del match tra Liechtenstein e Italia valido per le qualificazioni ad Euro 2020.

1′ Tiro Salanovic – Salvataggio di Sirigu, poi sulla ribattuta interviene Mancini

2′ Gol Bernardeschi – Cross di Biraghi per il tiro dello juventino che vale il vantaggio azzurro

29′ Tiro Zaniolo – Il giallorosso colpisce malissimo col sinistro

40′ Punizione Bernardeschi – Traiettoria centrale e poco pericolosa

49′ Rigore non dato all’Italia – Belotti trattenuto vistosamente in area di rigore. L’arbitro non ravvisa irregolarità. Mancini protesta

70′ Gol di Belotti – L’attaccante azzurro svetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo e batte Buchel

77′ Gol di Romagnoli – Il difensore devia in rete di testa il cross dalla sinistra di El Shaarawy

82′ Gol di El Shaarawy – L’esterno dell’Italia mette il sigillo definitivo sul risultato, ottimo l’inserimento e il tocco di prima intenzione sull’assist di Cristante

92′ Gol di Belotti – L’attaccante azzurro mette a segno una personale doppietta, questa volta l’assist è di Di Lorenzo