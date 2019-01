Gonzalo Higuain sempre più lontano dal Milan: nell’ultima foto di gruppo ufficiale a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, manca solo lui…

Ci sono tutti. Anzi, ci sono… quasi tutti. Nella foto postata dall’account Twitter ufficiale del Milan poco fa, a pochissime ore dalla sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus a Gedda, manca in effetti soltanto un giocatore tra quelli convocati per la partita da Gennaro Gattuso. Si tratta proprio di lui: Gonzalo Higuain. L’attaccante, in prestito alla Juve, è ormai ad un passio dall’addio ai rossoneri (secondo le indiscrezioni, tutto potrebbe avvenire già a partire da domani) con destinazione Chelsea. Negli ultimi giorni l’argentino aveva mostrato segnali evidenti di insofferenza e quest’ultimo potrebbe effettivamente essere a suo modo il più esemplificativo di tutti.

Nella foto in questione il Milan – con Gattuso, l’amministratore delegato Ivan Gazidis e il presidente Paolo Scaroni in prima fila – ha posato con il principe saudita Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, l’organizzatore della Supercoppa in Arabia Saudita. Un’immagine simbolica ma il Milan ha giustificato l’assenza dell’attaccante argentino: il Pipita non è rientrato nello scatto perché si stata sottoponendo a un trattamento e non è riuscito a finire in tempo per prendere parte alla foto con il principe saudita.