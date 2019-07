Higuain alla Roma può portare Zaniolo alla Juve: le ultime

La Roma sta pensando di cedere Zaniolo al Tottenham ma il giocatore preferisce la Juventus: ai giallorossi Higuain più un conguaglio

Ogni giorno che passa Nicolò Zaniolo è sempre più lontano dalla Roma. Secondo il Corriere dello Sport, Petrachi avrebbe già detto al procuratore del ragazzo Vigorelli di essere pronto ad ascoltare eventuali offerte di altri club. Offerte che in realtà sarebbero già arrivate.

I giallorossi avrebbero trovato addirittura un accordo col Tottenham che per Zaniolo offre 23 milioni di euro più il cartellino di Alderweireld, difensore belga graditissimo ai giallorossi per sostituire Manolas. Tuttavia il ragazzo non è della stessa idea. Se deve lasciare la Roma vuole restare in Italia e dunque trasferirsi alla Juve, nonostante i bianconeri abbiano offerto al giocatore un ingaggio inferiore rispetto al Tottenham.

A questo punto Petrachi dovrà nuovamente sedersi intorno al tavolo con Paratici, ma la sensazione è che l’accordo possa essere trovato abbastanza facilmente. Sempre a patto che Higuain accetti la Roma. I giallorossi sono in forte pressing sul Pipita che per ora ha sempre risposto picche.