Higuain, annata da dimenticare ma a San Siro comanda lui: la statistica

Gonzalo Higuain ha vissuto una stagione da dimenticare con la maglia del Milan. Spunta però una statistica interessante

La stagione di Gonzalo Higuain con la maglia del Milan è stata a dir poco negativa. L’argentino ha raccolto appena 8 gol in 22 presenze con il Diavolo, facendo parlare di sè più per gli screzi dentro e fuori dal campo che per le reti e le giocate. Un campionato nettamente al di sotto delle aspettative che hanno costretto Leonardo e Maldini a cederlo al Chelsea per puntare tutto su Piatek.

Tuttavia per il Pipita c’è un piccolo premio di consolazione. Come informa Opta, infatti, Higuain è il giocatore che è riuscito a segnare più reti a San Siro. Cinque le marcature dell’argentino tra le mura “amiche” del Meazza, che non sono bastate a lasciare un buon ricordo di lui tra i tifosi rossoneri.