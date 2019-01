Goodbye Milan: Higuain è sbarcato a Londra – FOTO

Gonzalo Higuain ha saluto il Milan ed è partito pochi minuti fa per Londra: l’attaccante in arrivo in prestito al Chelsea (via Juventus), già oggi le visite mediche

Addio doveva essere ed addio sarà: Gonzalo Higuain ha salutato ufficialmente Milano e si è imbarcato alla volta di Londra dove è arrivato pochi minuti fa per svolgere le visite mediche di rito con il Chelsea prima del tesseramento. Il Milan, che aspettava a sua volta la fumata bianca per l’acquisto di Krzysztof Piatek dal Genoa (anche in quel caso questione di ore, se non minuti), ha dunque dato il via libera ufficiale dopo giorni di attesa e qualche tensione al passaggio dell’argentino, arrivato appena sei mesi fa in prestito dalla Juventus, alla corte di Maurizio Sarri.

Higuain, in quasi completo anonimato, ha dunque preso stamane a Malpensa l’aereo che lo porterà adesso nella capitale inglese: ad attenderlo all’aeroporto non c’era quasi nessuno, se non il giornalista di Telelombardia Michael Cuomo che ha immortalato l’imbarco del Pipita alla volta dell’Inghilterra. L’attaccante passerà dalla Juve in prestito oneroso a circa 9 milioni di euro lordi al Chelsea per i prossimi sei mesi, il prestito sarà però estendibile per un’altra stagione con obbligo di riscatto da parte del Blues al verificarsi di determinate condizioni legate alle prestazioni. Higuain dovrebbe essere disponibile già in vista della partita di semifinale di Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese) domani contro il Tottenham.